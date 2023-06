Burgemeester Halsema leest per ongeluk veteranenspeech van vorig jaar op

Burgemeester Halsema ging zaterdag tijdens de Amsterdamse Veteranendag in de fout toen zij per ongeluk dezelfde speech als die van het jaar daarvoor oplas. Dat bevestigt een woordvoerder van de burgemeester na berichtgeving van De Telegraaf . Volgens de woordvoerder kreeg Halsema ter plekke een verkeerd blaadje, maar werd er geïmproviseerd toen ze het doorhad.

Een veteraan die zaterdag op het Marineterrein aanwezig was laat aan AT5 weten dat het even gek opkijken was toen de burgemeester begon over de de eerste bijeenkomst na de pandemie en de opening van het inloophuis voor veteranen.

Stoppen geen optie

Volgens de woordvoerder was het geen optie om de toespraak, en daarmee een ritueel op de Veteranendag, te onderbreken. Ook had de onderbreking de nadruk gelegd op de fout van de medewerker die Halsema per ongeluk de verkeerde speech gaf.

De burgemeester wil duidelijk maken dat zij het 'heel vervelend' vindt dat het is gebeurd, maar dat de boodschap van de speech er een was en is die nog steeds geldt: "Het verschil dat de veteranen hebben gemaakt en hoe zij een rolmodel zijn voor een nieuwe generatie Amsterdammers."