Wekenlang rioollucht in Barentszstraat eindelijk opgelost: "Er moet eerst stennis worden getrapt"

De bewoners van de Barentszstraat in de Zeeheldenbuurt hebben wekenlang last gehad van een rioollucht in hun straat. Over de problemen hebben de gedupeerden meerdere meldingen gemaakt, maar tot een oplossing kwam het maar niet.

Tot gisteravond. Na een bezoek van AT5 overdag, stond plotseling 's avonds Waternet voor de deur met groot materieel. En dat zorgt ervoor dat het er vandaag een stuk beter gesteld is met de geur en het humeur. "Ik ruik eerlijk gezegd niks en ik zie ook dat de stoep droog is", aldus buurtbewoner Martin Broek. "Dat water stroomde gisteren zo van de stoep zo de straat op naar de put toe."

Er lag constant een laagje water op de stoep, dat naar alle waarschijnlijkheid rioolwater was. De situatie was frustrerend, zo vonden meerdere buurtbewoners. "De woningbouw, de gemeente en de waterschappen spelen elkaar de zwarte piet toe wie dat moet gaan herstellen", aldus buurtbewoner Donna Holtkamp. "Dan is de woningbouw meestal het sterkste. Want die hoeft pas dingen te herstellen als het binnen een meter van de flat is en het is iets meer."

Onbegrijpelijk

Na het bezoek van AT5 aan de buurt is zowel woningcorporatie Eigen Haard als Waternet om een reactie gevraagd. Dezelfde avond nog stond laatstgenoemde op de stoep, zoekend naar de oorzaak. Het riool bleek verzakt en er is door Waternet ingegrepen. Dat levert gemengde gevoelens op in de buurt. "Dat voelt aan de ene kant goed, dat je denkt: journalisten zijn er niet voor niks", vertelt Martin Broek vandaag. "En aan de andere kant denk je: waarom zijn vijftig telefoontjes niet voldoende om in beweging te komen en moet er eerst stennis worden getrapt via de media. Dat is echt onbegrijpelijk en minachting van je bewoners vind ik."

Eigen Haard laat in een reactie weten dat dit niet had mogen gebeuren. Een woordvoerder belooft met Waternet af te stemmen welke werkzaamheden er door de woningcorporatie gedaan moeten worden en dat direct in gang te zetten.

Waternet laat weten dat er begin mei online één melding is gedaan. De bewoners is toen gevraagd om een formulier in te vullen, wat volgens Waternet niet is gebeurd. "Daardoor hebben wij geen actie kunnen ondernemen", aldus een woordvoerder. "Toen we gisteren hoorden wat er aan de hand was, zijn we direct gaan kijken en hebben we het probleem kunnen oplossen. Van Eigen Haard hebben wij niets vernomen."