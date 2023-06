Moeder Jimmy Schepers over fatale steekpartij: "Niet één, maar al onze levens geruïneerd"

De moeder en zus van Jimmy Schepers reageerden vanavond in een uitzending van Opsporing Verzocht op de fatale steekpartij op festival Solid Grooves eind mei. De 21-jarige Schepers werd neergestoken terwijl hij een ruzie op het festivalterrein wilde sussen, hij overleed aan de verwondingen. "Jimmy was een grote jongen, een knuffelbeer. Maar hij was geen vechter", vertelde zijn moeder vanavond.

De 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen was eind mei op festival Solid Grooves, waar in de loop van de avond een opstootje tussen zijn vriendengroep en een andere groep bezoekers ontstond. Schepers probeerde de ruzie te sussen, maar hij werd neergestoken. In het ziekenhuis overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Opsporing Verzocht

De moeder en de zus van Jimmy Schepers namen vanavond het woord in de uitzending van Opsporing Verzocht. "Op het Leidseplein of Rembrandtplein was het wel vaker grimmig, maar festivalletjes waren echt zijn ding", aldus zijn moeder vanavond.

De groep bezoekers waarmee Schepers ruzie krijgt zorgde die avond al meerdere keren voor onrust op het festivalterrein. Ze waren vermoedelijk betrokken bij meerdere berovingen, en opstootjes. "Iemand van die groep botst dan tegen de groep van Schepers op, waarop hij meteen heel agressief reageert", vertelde woordvoerder Nabil OU-Aissa van de Amsterdamse politie vanavond. In de uitzending werden beelden getoond waarop te zien is hoe het uiteindelijke slachtoffer de situatie probeert te ontvluchten, mogelijk is het dan al te laat.

Zoektocht langs ziekenhuizen

Naast Schepers werden ook twee anderen gestoken, zij raakten gewond. Na de steekpartij weet de familie van Jimmy lange tijd niet dat hij het derde slachtoffer is. Jimmy werd door de chaos namelijk gescheiden van zijn vrienden en ook was hij zijn identiteitsbewijs kwijt. "Ik dacht die is misschien weer door gaan feesten,'' vertelt zijn moeder tegen het opsporingsprogramma.

Uiteindelijk hadden de twee zussen van Jimmy het gevoel dat ze langs ziekenhuizen moesten om hun broer te vinden. Daar kregen ze te horen dat hij niet meer leeft. "Niet één leven is geruïneerd, al onze levens zijn geruïneerd", zei zijn moeder die het nieuws vanaf haar vakantieadres telefonisch kreeg te horen.