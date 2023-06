Politie werkte jarenlang samen met geldwisselkantoor Suri-Change

De politie heeft jarenlang samengewerkt met geldwisselkantoor Suri-Change. De politie kon door de overeenkomst buitenlands geld in cash aanleveren met een waardetransport bij het geldwisselkantoor. Vervolgens werd het geld in euro's op de rekening van de politie gestort. Dit bevestigen de advocaat van Suri-Change en de politie tegenover het programma Nieuwsuur.

Verdenkingen OM

Het geldwisselkantoor raakte in opspraak na een serie explosies bij vestigingen van het bedrijf. Hierdoor werden alle vestigingen van Suri-Change gesloten in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam, maar ook bij panden van dezelfde ondernemer in Den Haag en Rotterdam vonden er incidenten plaats.

Volgens het OM worden ze verdacht van het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Zo zouden ze volgens het OM verdachte transacties niet hebben gemeld. De eigenaren van Suri-Change zelf ontkennen alle beschuldigingen en hebben een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot aanhoudingen van de daders van de explosies.