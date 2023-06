Stad nl Jonge ooievaars worden weer geringd: "Het gaat uitstekend met de ooievaar in Amsterdam"

De ooievaar doet het goed in Amsterdam. "Er komen steeds weer nieuwe nesten bij," zegt Marina den Ouden van het ecologisch team van stadsdeel Nieuw-West. Deze week worden tien van die nesten bezocht om pasgeboren ooievaars een ring om te doen, iets wat elk jaar gebeurt.

Engbert van Oort is vogelringer en werkt voor STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow). Hij is met een hoogwerker op weg naar het ooievaarsnest in park Frankendael in Watergraafsmeer. "Het is de oude schoorsteen van de kassen. Daar hebben ooievaars een nest opgebouwd wat hier al tientallen jaren zit. Daar gaan we één jong vanaf halen. Die gaan we van een ring voorzien. Ook gaan we het jong meten en wegen. En dan brengen we het weer terug."

Als Engbert met de hoogwerker bij het nest komt zijn de ouders gevlogen. De jonge ooievaar ligt roerloos in het nest. "Schijndood," zegt Engbert. Dat doen ze als ze denken dat er gevaar is. Het maakt het werk van Engbert wel makkelijk. De vogel gaat in een boodschappentas gedwee mee naar beneden en wordt daar in de schaduw op een kleedje gelegd. Een klasje van de BSO kijkt nieuwsgierig toe. Het ringen, meten en wegen is binnen tien minuten klaar. Dan wordt het jong weer in zijn nest gelegd.

Dan door naar het Vondelpark waar twee ooievaarsnesten zijn. Eentje met drie en eentje met twee jongen. In totaal worden tien van de achttien nesten in Amsterdam bezocht. Want niet alle nesten zijn bereikbaar. Volgens ecoloog Marina den Ouden is het ringen van de jonge ooievaars belangrijk werk. "Omdat we zo hun foerageergedrag, hun trekgedrag en hun voortplantingsgedrag kunnen monitoren. Door de ring af te lezen en de meldingen die we krijgen weten we ongeveer wat de ooievaar doet het hele jaar rond."

Ooit was de ooievaar bijna uitgestorven, nu floreert het dier als nooit tevoren. "Het gaat uitstekend met de ooievaar in Amsterdam," zegt Den Ouden. "Er komen ieder jaar nieuwe nesten bij. Het gaat hartstikke goed. Het worden er ieder jaar meer en we ringen ieder jaar meer jongen. Er zullen nu zo'n veertig à vijftig ooievaars in Amsterdam rondzwerven gok ik."