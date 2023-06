Clublegende Zaid el Morabiti neemt na twaalf jaar afscheid van zaalvoetbalclub ASV Lebo

Na twaalf jaar aan de zaalvoetbalvereniging ASV Lebo uit Nieuw-West verbonden te zijn geweest, zet coach Zaid el Morabiti er een punt achter. Coach was hij de afgelopen vier jaar, daarvoor was hij speler bij de club. Vorig jaar werd hij assistent trainer van het Nederlands zaalvoetbal team en daar wil hij zich nu meer op focussen.

Bij een afscheidsetentje met zijn team blikt hij terug op zijn tijd bij ASV Lebo. Afgelopen seizoen kwam zijn club ver in de strijd om de landstitel, maar El Morabiti verloor met zijn team in de halve finales van FC Eindhoven.

"Afgelopen twee weken hebben we heel veel pech gehad. In de wedstrijden tegen Eindhoven kwamen we net iets tekort. Mede door spelers die we moesten missen vanwege blessures", zegt El Morabiti.

De coach kijkt tevreden terug op de afgelopen seizoenen. Zo zijn er spelers die onder zijn vleugels hun debuut hebben gemaakt bij het Nederlands zaalvoetbalteam. Een van die spelers is Sabir ben Khalou. "Al heb ik veel discussie momenten met hem gehad, is dat toch goed voor mij geweest."

Naast assistent-coach bij Oranje werkt El Morabati als docent bij het Calvijn College. "En ik heb ook nog jonge kinderen, dus je moet wel zorgen voor een goede balans", motiveert El Morabati zijn keuze ASV Lebo te verlaten.