Kruising Javaplein wordt veiliger gemaakt: ''De borden stellen niets voor hier''

De werkzaamheden op het kruispunt Molukkenstraat/Javastraat in Oost zijn van start gegaan. Dat betekent geluidsoverlast en omleidingen voor bewoners die met de auto willen. Projectleider Nick Roos vertelt in Het Verkeer waarom de kruising zo onveilig was en hoe ze de boel nu veiliger gaan maken.

AT5

In het verleden zijn er op de kruising Molukkenstraat/Javastraat een aantal ongelukken gebeurd, met name omdat het kruispunt onoverzichtelijk was. ''Neem bijvoorbeeld het fietspad, dat dezelfde kleur heeft als de in- en uitrit aan de oostkant, waardoor het voor het autoverkeer onduidelijk is dat er überhaupt een fietspad ligt'', vertelt Roos. ''En verder rijdt het autoverkeer vaak om de bussen die halteren heen, wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt.'' Een buurtbewoner die vaak van de kruising gebruik maakt beaamt dit. Volgens hem reguleren alle weggebruikers het verkeer zelf op dit kruispunt. ''De borden stellen niets voor, voor het verkeer op deze kruising.'' Een fietser die net gesport heeft zegt: ''Het is een vijfsprong geloof ik, er zijn vijf wegen die samenkomen, dus allemaal mensen die hier heen en weer fietsen en lopen. En iedereen wil tegelijk oversteken, er is wel een zebrapad maar het is wel fijn dat het gereguleerd wordt."

Projectleider Nick Roos

Quote ''We brengen lijnen aan om de grenzen tussen het fietspad en het in- en uitvak te verduidelijken.'' Nick Roos, projectleider

De werkmannen zijn bezig met het versmallen van de in- en uitrit van het Javaplein. Ook zal het fietspad worden aangepakt. ''We brengen lijnen aan om de grenzen tussen het fietspad en het in- en uitvak te verduidelijken'', legt Roos uit. ''Ook brengen we in het midden van de Molukkenstraat een verhoogde rand aan ter hoogte van de bushaltes en vernieuwen we het asfalt ter hoogte van de kruising.'' Omleiding Voor auto's en laad- en losverkeer geldt per fase een omleiding, die wordt aangegeven op de welbekende borden. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs het werk. Nachtelijk werk Van 3 t/m 7 juli wordt ook 's nachts gewerkt om te asfalteren, dus dat betekent geluidshinder voor de buurt. Vrijdag 7 juli moeten de werkzaamheden afgerond zijn.