Benjamin Tahirović officieel Ajacied: Bosnisch talent tekent voor vijf jaar

"Ik hou van balbezit", zegt de middenvelder over zichzelf. "Ik ben technisch goed, maar moet werken aan mijn verdediging." En ook met zijn ambities zit het wel goed. "Ik wil de eredivisie winnen, want het wordt tijd dat Ajax dat weer doet. Het is niet het ultieme doel, maar een goede stap in de richting. Het ultieme doel is de Champions League winnen."

Zondag werd al duidelijk dat Ajax en Roma een akkoord hadden bereikt over de transfer. Alleen een medische keuring en contractuele zaken zaten de komst van Tahirović nog in de weg, maar dat leverde allebei geen problemen op. "Ik was zenuwachtig in het vliegtuig, maar nu ben ik blij en heb ik er zin in", vertelt de aanwinst op de website van Ajax.

Volgens Mislintat is de lengte van Tahirović, die 1 meter 92 is, gunstig voor zijn rol op het veld. "Dat is belangrijk als je op zoek bent naar een verdedigende middenvelder die als controlerende '6' kan spelen. Hij kan goed koppen en heeft veel kracht, wat ook belangrijk is. Maar hij is erg snel voor zijn lengte en dat is goed. Natuurlijk moet hij zich ontwikkelen, maar dat kan hier en daar zullen we hem bij helpen."

Tweede aanwinst

Tahirović groeide op in Zweden, waar hij als 17-jarige zijn debuut in het betaald voetbal maakte bij Vasalunds IF. In 2021 nam AS Roma hem over. In ruim twee jaar kwam hij daar tot dertien wedstrijden in het eerste. Ook heeft hij inmiddels vier duels voor het Bosnische nationale team achter zijn naam staan.

Tahirović is de tweede aanwinst van Ajax deze zomer. Eerder al werd er met Branco van den Boomen een andere middenvelder aangetrokken. Van den Boomen wordt transfervrij overgenomen van het Franse Toulouse. Ajax heeft niet naar buiten gebracht hoeveel er betaal is voor Tahirović. Volgens De Telegraaf zou het gaan om 8,5 miljoen euro inclusief bonussen.