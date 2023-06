Politie wil motorrijders met 'herrie-uitlaten' op bon slingeren in Nieuw-West

Tijdens de kermis in Stadspark Osdorp was er veel politie op de been om ongeregeldheden te voorkomen. Er gebeurde volgens de politie uiteindelijk niks noemenswaardigs, waardoor agenten zich vorige week bezig konden houden met het verkeer. Ze bekeurden in een dag 50 automobilisten en inzittenden van auto's voor het niet (juist) dragen van hun gordel.

Daarnaast werden twee motoren meegenomen voor verder onderzoek naar het geluid dat ze produceerden. "De politie gaat hier meer op controleren en verbaliseren, aangezien we diverse klachten krijgen en ook zelf constateren dat er steeds meer ‘herrie-uitlaten’ gemonteerd worden op motorvoertuigen", schrijft de politie.

Het gaat om bekeuringen van 300 of 450 euro en de politie kan de bewuste uitlaat ook in beslag nemen.