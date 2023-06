Hardlopen met 30 graden: Vechtloop past hitteprotocol toe

Meedoen aan een hardloopwedstrijd is voor sommigen al een flinke uitdaging, maar met temperaturen rond de 30 graden is voor iedereen zwaar. Aankomende zondag stijgt het kwik weer flink, maar klinkt ook het startschot voor de 40e editie van de Vechtloop in Weesp. Vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht heeft de organisatie een hitteprotocol toegepast.