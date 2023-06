Moeder van doodgestoken Alan Lopes (21) richt zich tot verdachte: "Por que?!"

Tijdens een eerste pro forma zitting in het onderzoek naar de moord op Alan Lopes (21) richtte de moeder van het slachtoffer zich tot de verdachte. "Por que?!", klonk het terwijl de 25-jarige Begoleã F. de zaal betrad. Lopes werd eind februari dood gevonden in een woning aan de Vegastraat, een dag later werd F. aangehouden op het vliegveld in Lissabon.

Op het moment dat Begoleã F. de zaal betreed raken de nabestaanden van Alan Lopes geëmotioneerd. Zijn moeder barst in tranen uit en ook een andere man roept iets in het Portugees. De familie en vrienden van Lopes zitten in witte t-shirts in de zaal, met daarop een foto van het slachtoffer gedrukt. Op een paar meter afstand neemt F. plaats, hij zit trillend op een stoel terwijl de eerste zitting in zijn strafproces begint.

'Afslachting'

Het lichaam Alan Lopes werd eind februari in een woning aan de Vegastraat gevonden, volgens getuigen zou er eerder die avond een ruzie zijn geweest in de woning en politieagenten troffen een lichaam aan waarvan duidelijk was dat deze door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven was gekomen. Er zou sprake zijn geweest van een afslachting.

Stukken vlees

Een dag later werd F. aangehouden op het vliegveld in Lissabon. Hij was een bekende van de familie, hij woonde namelijk al voor een lange periode bij hen in de woning. Volgens het OM is F. verantwoordelijk voor de dood van Lopes en verdenken hem van moord. Tijdens zijn arrestatie in Portugal deed de douane een merkwaardige ontdekking. Op zijn doorreis naar Belo Horizonte, Brazilië, werd in zijn bagage kleding met bloedsporen en een plastic pakket met stukken vlees gevonden. Waar Portugese media destijds meldden dat het om menselijke resten ging, liet de Amsterdamse politie weten dat de vondst niets met de zaak rond Lopes te maken had.