Tiener die 17-jarige Roffinho doodschoot veroordeeld tot jaar jeugddetentie

De destijds 16-jarige jongen die december vorig jaar de 17-jarige Roffinho doodschoot op Haardstee in Zuidoost, moet een jaar de jeugdgevangenis in. Ook moet hij meewerken aan een behandeling door een zorgaanbieder. Als hij niet meewerkt of weer een misdrijf pleegt, komt er acht maanden jeugddetentie bij.

De jongen schoot Roffinho van Suijdam op 23 december in de borst. Uit het vonnis blijkt dat er sprake was van een al langer lopend conflict tussen twee groepen jongeren. De schutter verklaarde jarenlang bedreigd en mishandeld te zijn en een vriend van Roffinho te hebben willen bedreigen met het doorgeladen vuurwapen.

Bewapenen

Volgens de rechtbank lopen de onderlinge conflicten tussen jongeren steeds verder uit de hand en heeft dat impact op het gevoel van veiligheid van (steeds jongere) kinderen, ouders en gemeenschappen. "Hiermee wordt het idee aangewakkerd dat kinderen zichzelf moeten bewapenen, terwijl dat nu juist de oorzaak is van de steeds zwaardere geweldsdelicten onder de jeugd. Verdachte heeft hier door met een doorgeladen vuurwapen rond te lopen een bijdrage aan geleverd. "

De 16-jarige schutter werd in 2020 mishandeld en liep daardoor drie fracturen op in zijn oogkas. De dader van die mishandeling is veroordeeld tot poging tot doodslag. Daarna was er sprake van 'continue bedreigingen' door de vriendengroep van de dader van de mishandeling. Om te voorkomen dat hij die groep tegen zou komen in het openbaar vervoer, bracht zijn moeder hem overal heen met de auto of nam hij een taxi. Zijn moeder maakte meerdere meldingen bij onder meer de school, politie en gemeente, maar die instanties konden de bedreigingen niet stoppen.