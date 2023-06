Stad nl Vraag naar IT'ers neemt toe in de stad: "Had ik dit nou maar veel eerder gedaan"

Door de toenemende digitalisering is er binnen de IT-sector een recordaantal aan openstaande vacatures. Meer dan de helft van de IT-beroepen kampt met structurele personeelstekorten. Door de carrièremogelijkheden binnen deze sector maken steeds meer mensen de overstap naar de IT sector. In SWITCH Verborgen digitalent vertellen Amsterdammers waarom ze zich hebben laten omscholen tot IT professionals. Lisette besloot het roer om te gooien en liet zich omscholen.

De overstap maken was geen gemakkelijke beslissing voor haar. "Sommige mensen hebben echt een passie vanuit vroeger al. Dat heb ik persoonlijk nooit heel erg gehad. Ik heb wel verschillende studies geprobeerd, en iedere keer dacht ik toch: dit is het echt niet." Na veel reizen en korte banen besefte ze dat ze behoefte had aan stabiliteit en koos ze uiteindelijk voor een carrière in de IT. "Had ik dit nou maar veel eerder gedaan," zegt ze nu.