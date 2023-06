Stad nl Nick maakt de overstap naar een baan in de IT: "Als je er feeling mee hebt zou ik het zeker proberen"

Met de digitalisering die in sneltreinvaart om zich heen grijpt, heeft de IT-sector een recordaantal openstaande vacatures bereikt. Meer dan de helft van de IT-beroepen kampt met structurele personeelstekorten. Om de gaten op te vullen kiezen steeds meer mensen voor een carrièreswitch naar de IT-sector. In SWITCH verborgen digitalent vertellen drie Amsterdammers waarom ze zich hebben laten omscholen tot IT professionals. In deze aflevering volgen we Nick. Hij heeft zich na een studie bedrijfskunde om laten scholen tot programmeur.

De digitale ontwikkelingen zorgen voor een enorme vraag naar IT-professionals. Dat betekent dat er kansen liggen voor iedereen die zich wil omscholen. Nick besloot na zijn studie bedrijfskunde, en een baan die niet helemaal bij hem paste, een opleiding te volgen in de IT. Hij liet zich omscholen tot programmeur en kwam via een stage bij TomTom te werken. Nick is blij met zijn overstap omdat hij veel verantwoordelijkheid krijgt. "Het is niet voor iedereen maar het is aan te raden om te kijken of dit wat voor je is. Als je er een beetje feeling voor hebt zou ik het zeker proberen."