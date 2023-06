Gemeente bezig om 37 vuilniswagens op diesel te kopen: "Niet het inspirerende goede voorbeeld"

De gemeente is van plan 37 vuilniswagens in te kopen die allemaal op diesel rijden. Het is de bedoeling dat de wagens tot 2030 in de stad blijven. Dat terwijl taxi’s, bestelauto’s én vrachtauto’s die op diesel rijden vanaf 2025 niet meer welkom zijn binnen de ring. En dat roept discussie op.

De aanbesteding van de gemeente wekt verbazing bij lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel (HvA): "Gaat de gemeente pas na 2025 nadenken over uitstootvrije- en circulaire inkoop?", schrijft hij op zijn blog. "Waarom zet de gemeente niet in op schone voertuigen? Er rijden nu al drie elektrisch aangedreven vuilniswagens rond bij de gemeente."

"Ik snap er in elk geval niets meer van", aldus van Ploos van Amstel. "De gemeente geeft in elk geval zelf niet het inspirerende goede voorbeeld."

Volgens wethouder Zita Pels is het door een 'gebrek aan laadinfrastructuur' niet mogelijk om snel op elektrische voertuigen over te gaan en is een deel van de vuilniswagens tegelijkertijd dringend aan vervanging toe. "Op dit moment is het echt noodzakelijk om de wagens te vervangen om ervoor te zorgen dat we, zonder problemen en storingen, het afval van alle Amsterdammers kunnen blijven ophalen."

Gefaseerd vervangen

"We hadden het liefst nu al emissieloze vervanging aangeschaft", zegt Pels, "Maar dat kan helaas niet door het al eerder genoemde gebrek aan laadinfrastructuur. De wagens die we gaan vervangen zijn verouderd, technisch aan het einde van hun levensduur en relatief vervuilend. Deze aanbesteding zorgt er voor dat er vanaf 2025 kan worden gewerkt met goed functionerende en veel schonere wagens."

Het is de ambitie om vanaf 2030 volledig emissievrij afval in te kunnen zamelen. Pels: "De vloot aan emissie-uitstotende inzamelvoertuigen worden daarom tussen 2026 en eind 2029 gefaseerd vervangen door emissievrije inzamelvoertuigen. In 2024 wordt de eerste aanbesteding gepubliceerd waarin alleen nog emissievrije inzamelvoertuigen ingekocht worden." Na 2030 zullen de voertuigen een bestemming krijgen buiten Amsterdam.