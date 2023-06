Voorvluchtige automobilist reed handhaver aan op Bosboom Toussaintstraat

Het slachtoffer van de aanrijding van gisteravond op de Bosboom Toussaintstraat in West was een handhaver. Dat maakt de politie vanochtend bekend. De automobilist die erbij betrokken was, reed de man aan in een poging te vluchten.

De bestuurder had vlak voor de aanrijding ontdekt dat er een wielklem op één van de wielen van zijn auto was geplaatst, volgens de politie omdat het voertuig meerdere keren fout was geparkeerd.

Kort nadat de bestuurder en de tweede verdachte de wielklem met geweld los kregen, kwamen de handhavers aangesneld. De bestuurder reed daarna in een vluchtpoging op een van de handhavers in. De handhaver werd daarbij over zijn voet gereden. Hij hoefde niet met de ambulance te worden vervoerd, maar is wel nagekeken in het ziekenhuis. Gisteren werd al duidelijk dat de politie vervolgens een zoekslag op gang zette waarbij onder meer een helikopter werd gebruikt. Via Burgernet werd opgeroepen om naar een zwarte Fiat die rechtsachter een lekke band had uit te kijken. Tot een aanhouding heeft dat uiteindelijk niet geleid. De politie zegt daarom graag in contact te komen met mensen die meer informatie over de bestuurder en bijrijder hebben.

