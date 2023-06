Vuurwerkbom naar binnen gegooid in woning De Baarsjes, bewoner raakt lichtgewond bij bluspoging

Bij een woning aan de Marco Polostraat in West is vannacht een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Volgens de politie richtte de explosie die daarop volgde veel schade aan. Een bewoner raakte lichtgewond bij een poging het brandende voorwerp te blussen.

De vuurwerkbom zorgde rond 2.30 uur voor een harde knal die in de buurt goed te horen zou zijn geweest. Buurtbewoners zagen kort daarna dat een ruit van de woning was vernield en dat het gordijn dat erachter hing in brand stond.

De bewoner raakte bij een poging de brand te blussen dus lichtgewond. Het slachtoffer kon ter plaatse worden behandeld en gaat aangifte doen, laat een politiewoordvoerder weten. De woning is inmiddels onderzocht door de Forensische Opsporing.