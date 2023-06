Realityserie JOOP! #6: Een nieuw begin

Het AT5-programma Damsko volgt in realityserie JOOP! de familie van ondernemer Joop Jorna na de verkoop van hun bekende ijssalon IJskoud de Beste in Noord. In de zesde en laatste aflevering komen we erachter dat Joop opnieuw een ijssalon opent, na de verkoop van zijn zaak in Noord.

"Ik kan je zo vertellen waarom deze zaak niet liep. Een koffie verkeerd kostte vier euro." Joop laat zijn licht schijnen op de nieuwe ijskiosk aan de Johan Huizingalaan, waar hij interesse in heeft. Volgens hem kan hij de boel daar, in tegenstelling tot de vorige eigenaar wel laten draaien. "Zelf kost die koffie je vijftig cent, dan vraag je vier euro, dat is belachelijk. Het kan hier echt goed gaan lopen. De zon schijnt hier altijd, je hebt ruimte voor een terras, en er zijn heel veel huizen hier omheen."

'Marijke kan niet stilzitten'

In tegenstelling tot haar vader Joop, viel Marijke in een zwart gat. "Ik zat overdag te klaverjassen met mijn vader, net een stel bejaarden." Al met al duurde het maar twee maanden voor de familie zich opnieuw waagt aan het schepijs."Zelf had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We hebben wel afgesproken dat we het anders aanpakken. Maandag en dinsdag gaan we dicht, om te voorkomen dat we niet weer overwerkt raken, net als in Noord."

Voor Joop hoefde het niet zo snel te gaan, hij vond de rust wel even fijn. "Maar Marijke die moet altijd bezig zijn, we hebben dit echt gedaan voor Marijke. Eigenlijk ben ik er zelf ook wel blij mee dat ze me op mijn ouwe geen rust geeft."

