Stad nl Damsko duikt met nieuwe realityserie GAM in de Ghanese gemeenschap

Vanaf maandag 26 juni is er een nieuwe realityserie te zien in het AT5-programma Damsko. Vier weken lang kijken we mee met vrijwilligers van Stichting GAM. Een groep Ghanese Amsterdammers die al meer dan 20 jaar soapseries maken op Salto en Youtube.

Sinds 2002 timmert GAM aan de weg en schuwen zij controversiële onderwerpen niet. Volgens oprichter Veronica van der Kamp was drama dé manier om juist deze topics aan te kaarten bij Ghanese Amsterdammers. "Je laat mensen zich inleven en herkennen in bepaalde personages, terwijl je vervolgens bepaalde boodschappen meegeeft." Zo maakte GAM ooit de succesvolle serie 'A Soul on Fire' over homoseksualiteit in de Ghanese gemeenschap en 'Socks and Shoes' over condoomgebruik. "Mensen spraken zo vrijuit over seks, wat ze normaal niet doen. Dat was echt een van onze mijlpalen", vertelt Van der Kamp.

New in Town De komende vier afleveringen volgt Damsko de crew van GAM tijdens de voorbereidingen en opnames van de nieuwe soapserie 'New in Town', dat gaat over een ander controversieel onderwerp onder Ghanezen: discriminatie binnen de eigen gemeenschap. "Als je als persoon net uit Afrika komt, dan wordt er door Ghanezen die in Nederland zijn geboren, op je neergekeken," vertelt acteur Kwame Prah. "Ik heb het zelf meegemaakt toen ik net uit Ghana kwam. Het is heel treurig. We maken ons druk over racisme in Nederland, maar zelf doen we dit soort dingen onderling ook." Prah hoopt dat met de serie mensen bewuster over dit soort dingen gaan nadenken. De realityserie GAM is vanaf maandag 26 juni te zien in het programma Damsko. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.