Moeder moet bijstand terugbetalen vanwege mogelijk handeltje in bruidswaar

Een alleenstaande moeder heeft zoveel bruidswaar naar haar familie in Afrika gestuurd dat ze haar bijstanduitkering moet terugbetalen. Het gaat om een bedrag van bijna vijfduizend euro. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een handelshoeveelheid en dat de vrouw dit had moeten melden. Dit heeft ze niet gedaan.

Nadat de rechtbank haar met deze informatie confronteerde, vertelde ze dat ze de spullen naar haar familie in Afrika stuurde omdat ze daar samen een bruidswinkel hebben. Haar familie is arm en op deze manier helpt ze hen een handje. Ze bestelt wat nodig is, laat het op haar adres bezorgen en stuurt het vervolgens door naar Afrika. Ze geeft aan hier geen geld voor te ontvangen.

In eerste instantie verklaarde ze dat het ging om kleding voor haar kinderen, maar uit haar gegevens bij de webwinkel blijkt dat ze in korte tijd maar liefst 23 bruidsjurken en andere bruidsspullen heeft gekocht, waaronder 22 sluiers, sieraden, accessoires en mandjes.

Ongeldige verklaring

Deze bevindingen zijn voor de rechtbank reden om haar bijstand met terugwerkende kracht in te trekken. ze heeft haar plicht om informatie te verstrekken niet nageleefd. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of ze in die periode recht had op bijstand.

De vrouw is het niet eens met de beslissing om haar bijstandsuitkering in te trekken en geeft als reden dat de verslagen van de gesprekken met haar niet kloppen. Ze beweert dat ze nooit heeft gezegd dat ze een bruidswinkel had en dat ze gedwongen werd om een verklaring te ondertekenen zonder dat deze aan haar werd voorgelezen.

Ze vertelt ook dat ze de haar creditcard alleen heeft gebruikt zodat ze meer bestedingsruimte had, maar hier stopte ze al snel mee omdat ze de schulden van de creditcard moest aflossen. De vrouw benadrukt dat ze alleen geld uitgaf en er niets voor terugkreeg.

Herziening

Maar volgens de rechter maakt het dus niet uit of ze daadwerkelijk geld verdiende aan de bruidsspullen die ze naar haar familie stuurde. Het feit dat ze hier geld voor had kúnnen ontvangen en dit niet heeft gemeld, is reden genoeg om haar uitkering in te trekken.

Dit zou oorspronkelijk een bedrag van ruim tienduizend euro zijn geweest, maar na bezwaar van de vrouw heeft de rechtbank de intrekkingstermijn herzien, waardoor het terug te betalen bedrag is verlaagd naar vijfduizend euro.

De vrouw heeft later opnieuw bijstand aangevraagd en vanaf december 2021 heeft ze weer recht op bijstand. Ze is toen gestopt met het kopen van spullen voor haar familie.