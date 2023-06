Groot marineschip twee dagen te bewonderen aan Veemkade

Het marineschip Zr.Ms. De Ruyter is vanochtend aan de Veemkade afgemeerd. Het schip ligt er tot en met zondag en is vanwege de Amsterdamse Zeehavendagen dit weekend geopend voor publiek.

De Zr.Ms. De Ruyter is een luchtverdedigings- en commandofregat. Deze schepen worden gebruikt om groepen marineschepen te beschermen tegen aanvallen van vliegtuigen en raketten. Daarnaast vormt het schip de uitvalsbasis voor de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR), die operaties van vlooteenheden en mariniers leidt en daarnaast schepen en marinierseenheden begeleidt naar de plek waar ze ingezet moeten worden.

Het schip lag eerder in de haven van IJmuiden en voer vanochtend naar Amsterdam. Het fregat is 144 meter lang, 17 meter breed en heeft een diepgang van 7 meter. De topsnelheid van de De Ruyter is 30 knopen, ongeveer 55 kilometer per uur. Het biedt plek aan 174 bemanningsleden.

Bezoekers krijgen op het fregat een tour, waarbij ze ook vragen kunnen stellen aan bemanningsleden, is te lezen op de website van de Zeehavendagen.