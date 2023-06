Student Vrije Universiteit vindt onvoldoende onterecht en stapt naar rechter

De student deed op 13 december 2022 het landelijke examen Audit & Assurance, maar hij haalde dus een onvoldoende. "Van de 10 vragen zijn er 3 twijfelachtig of onvoldoende beantwoord. Bij twee vragen waaronder de belangrijke vraag 4 slaat de kandidaat de plank mis. Dit is de reden voor de onvoldoende… Het middaggedeelte is overigens niet slecht uitgewerkt", schreef de eerste examinator.

Vastgelegde normen

De tweede examinator concludeerde dat het ging om 'een onvoldoende uitwerking'. Maar de student stelde dat het examen nagekeken was zonder 'van tevoren voor de beoordeling schriftelijk vastgelegde normen'. De beoordeling op basis van 'fatal errors' en een 'overall judgement call' zouden niet verankerd zijn in het onderwijs- en examenreglement. Er vond wel een herbeoordeling plaats, maar toen zou 'ten nadele van hem naar een onvoldoende toegewerkt' zijn.

De voorzieningenrechter gaf aan zich 'uiterst terughoudend' op te moeten stellen. "Het gaat hierbij immers om een beoordeling of de examenkandidaat over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt. Een dergelijke beoordeling is in principe aan vakdocenten voorbehouden." Ingrijpen kan alleen als blijkt dat er een of meer evident grove fouten gemaakt zijn, de beoordeling op uiterst onzorgvuldige wijze tot stand kwam of de beoordeling ten opzichte van andere studenten duidelijk ongelijk is bij gelijke prestaties.