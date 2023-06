Solange wil met internationale titel een rolmodel zijn voor transvrouwen

De Amsterdamse is nog steeds in Thailand. We spreken haar via een videoverbinding terwijl ze wacht voor een fotoshoot: "Ik leef in een rollercoaster, van interview, naar interview. Kan nog niet beseffen wat er is gebeurd", vertelt ze.

Niet altijd het perfecte straatje

De verkiezing werd 17 jaar geleden voor het eerst in het leven geroepen om de acceptatie van transvrouwen in de samenleving te stimuleren. Nederland deed nooit eerder mee. Ook heeft er nog nooit iemand uit Europa de verkiezing gewonnen: "Ik vind het zelf best bijzonder, normaal gesproken winnen de landen die het meeste zijn voorbereid zoals de Filipijnen, Thailand, USA of Mexico. Die hebben vaak een heel team achter zich. Ik hoop dat het laat zien dat je niet altijd in het perfecte straatje hoeft te vallen, maar dat je door je hart te volgen ook dingen kan bereiken."

Met haar nieuwe titel hoopt ze het rolmodel te zijn, dat ze zelf nooit had: "Ik wil een platform geven aan transgenderpersonen die het moeilijk hebben. Ik hoop een stem te zijn die ze zelf niet hebben of kunnen uitbrengen."