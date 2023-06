Staatssecretaris: aantal bussen tijdens ProRail-storing ‘heel erg summier’

Tijdens de storing werden er praktisch gezien geen bussen ingezet als vervangend vervoer. Daardoor moesten veel reizigers de nacht doorbrengen op een station of in de Ziggo Dome waar die avond een concert was van Harry Styles.

Vanaf 19:00 uur hebben er twee bussen gereden tussen Amsterdam en Schiphol en vanaf 22:20 uur is hier nog een derde bus bijgekomen. NS geeft aan dat zij voor zondagnacht en maandagochtend meer bussen heeft aangevraagd bij haar leveranciers, maar dat zij niet in staat bleken meer bussen te leveren, schrijft de staatssecretaris in haar brief.

NS heeft ervoor gekozen om het beperkte aantal wél beschikbare bussen als pendeldienst in te zetten tussen Amsterdam en Schiphol om daarmee (internationale) reizigers in staat te stellen hun vlucht te halen. NS-medewerkers hebben de beschikbaarheid van deze bussen alleen mondeling aan reizigers medegedeeld. Vanwege de zeer beperkte capaciteit is de inzet van deze bussen niet breed omgeroepen.