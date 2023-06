Ongeluk met drie voertuigen op de A10 bij Slotervaart, lange tijd drie rijstroken dicht

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er drie auto's betrokken zijn bij een aanrijding en dat het nog onbekend is of en hoeveel slachtoffers er zijn.

De hulpdiensten zijn ter plaatse en volgens de politie zit er nog één persoon vast in een van de voertuigen. De brandweer is momenteel bezig deze persoon te bevrijden, ook is er een mobiel medisch team opgeroepen.

Files en vertraging

De ANWB laat weten dat er drie rijstroken in zuidelijke richting dicht zijn en "dat het nog wel even kan duren." Rijkswaterstaat verwacht dat alle rijbanen voor 19.00 uur weer zijn vrijgegeven. Er kan wel verkeer langs, maar er staat een aardige file. Ook op andere snelwegen in de regio Amsterdam staat het aan het einde van de middag flink vast, zo meldt de ANWB.

Op Instagram laat de politie weten dat er 29 bekeuringen zijn uitgedeeld aan bestuurders die het ongeluk aan het filmen waren toen zij langsreden. De bestuurders die op de bon zijn geslingerd krijgen een boete van 389 euro thuis gestuurd.