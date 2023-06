Politie zoekt man die vermoedelijk twee tankstations probeerde te overvallen

Een politie vermoedt dat er afgelopen nacht tankstations in Zuid en Nieuw-West door dezelfde verdachte overvallen zijn. De overvaller had daarbij een mes in zijn handen. Niemand raakte gewond.

De overvalpogingen vonden kort na elkaar plaats. De eerste vond rond 2.30 uur op bedrijventerrein Schinkel in Zuid plaats. De man probeerde daar met zijn mes onder het raam voor de kassa te komen. Daar zat op dat moment een medewerker achter.

Nadat dit niets uithaalde, probeerde de man het kassahok in te komen door flink tegen de deur te schoppen. "Door kordaat optreden van de vrouw lukte dit niet", zegt een politiewoordvoerder. De man rende vervolgens de winkel uit, waarna een taxichauffeur die net binnen kwam lopen de politie belde.

Tweede overval

Een half uur later werd een tankstation aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West overvallen. Ook hier probeerde een man een deur open te trappen om bij de medewerker te komen, wat hem uiteindelijk niet lukte. De man had, net als bij de eerdere overval, een mes bij zich.

De politie vermoedt dat beide tankstations door dezelfde mannen zijn overvallen. "Gezien de reistijd tussen de twee tankstations heeft de overvaller waarschijnlijk een vervoermiddel gebruikt. Lopend is het namelijk onmogelijk deze weg in een halfuur af te leggen."

De recherche is beide overvalpogingen nog aan het onderzoeken. Mensen die meer weten, kunnen zich via 0900-8844 bij de politie melden. Volgens de woordvoerder komt de politie ook graag in contact met taxichauffeur die 112 belde.