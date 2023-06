Ruimte rondom het Slavernijmonument Oosterpark wordt opgeknapt

Gemeente Amsterdam en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) willen de openbare ruimte rondom het Slavernijmonument in het Oosterpark opknappen. Het plan is dat de omgeving voor Keti Koti 2025 minder grijs en meer groen is. Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege wil van het gebied een 'waardige plek met nationale allure' maken.

Waar het monument nu nog wordt omringd door asfalt en amper zitplekken heeft, is het vanaf 2025 de bedoeling dat er meer bomen, planten, bloemen en bankjes staan.

Vorige zomer haalde de gemeente de houten bankjes bij het monument juist weg om overlast in het park de kop in te drukken. Nieuwe natuurstenen bankjes en een herkenbare entree moeten 'eer doen aan de zwaarte van het monument', zo schrijft het stadsdeel in een persbericht.

Met de opknapbeurt hoopt het stadsdeel dat het park beter aansluit op het monument. "Het monument moet meer onderdeel worden van het park, nu ligt het nog in een uithoek. Ook gaan we kijken of we de entreedeuren naar het monument weer kunnen openen en een imposantere uitstraling kunnen geven", aldus een woordvoerder van stadsdeel Oost.

Ruimtegebrek

Daarnaast wil het stadsdeel de plek geschikt maken voor grote evenementen zoals het jaarlijkse Keti Koti Festival. Vanwege de verwachte hoge opkomst en het gebrek aan ruimte in Oosterpark heeft de gemeente dit jaar besloten het festival naar het Museumplein te verplaatsen.

Urwin Vyent, directeur van NiNsee, is blij met de naderende opknapbeurt: “De groeiende belangstelling voor het slavernijverleden vraagt ook om aanpassing van de directe omgeving van het monument, zodat veel meer mensen op een waardige wijze geaccommodeerd kunnen worden tijdens de herdenking.”

De gemeente heeft 2,4 miljoen euro voor het plan begroot op de voorjaarsnota. Daarnaast draagt stadsdeel Oost 320.000 euro bij en komt er een subsidie van 250.000 euro vanuit NiNsee. Het komende jaar peilt de gemeente de meningen van buurtbewoners en ondernemers, daarna volgt het definitieve ontwerp.