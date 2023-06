Nepbezorgers proberen woning op IJburg te overvallen, politie zoekt naar verdachten

Twee mannen hebben vanochtend geprobeerd een woning aan de Jon Olphert Vaillantlaan op IJburg te overvallen. Daarbij hebben ze mogelijk gedreigd met een vuurwapen. Er is geen buit gemaakt.

De politie kreeg rond 09.30 uur een melding van een overval op IJburg. De twee overvallers deden zich volgens de politie voor als PostNL-bezorgers en probeerden zo de woning binnen te dringen. Toen dat niet lukte, vluchtte het tweetal op een rood-bruine scooter in de richting van het Diemerpark.

De politie laat weten dat een stuk verderop in de wijk iemand werd bedreigd met een vuurwapen. "We onderzoeken of dit verband houdt met de woningoverval", aldus een woordvoerder van de politie. De politie roept getuigen zich op te melden bij de politie.