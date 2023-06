Stad nl “Zonder context zou dit Zuid-Frankrijk kunnen zijn”: De Straten bij NoordOogst

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Meteorenweg. Vlakbij de Coentunnel ligt hier het terrein van NoordOogst. Wij gaan langs bij een aantal van de ondernemers en bewoners die dit terrein zo bijzonder maken, en bespreken met hen de toekomst. Want wellicht bestaat NoordOogst over een aantal jaar niet meer. Wat dan?

We openen deze aflevering met een toneelstuk van de YoungGangsters: The Promised Land. Regisseur Annechien vertelt ons over hun stuk. “Het is een Western, in outer space. Het gaat over het innemen van nieuw land.” Op dit nieuw land woont echter al een inheems volk. Wat moet de mensheid nu, agressief het land overnemen of vreedzaam samenleven? Dit dilemma staat ook NoordOogst voor de deur.

Quote “Het is een Western, in outer space. Het gaat over het innemen van nieuw land” Annechien

Verderop in NoordOogst worden voorzorgsmaatregelen genomen, want we gaan langs bij imker Dirk. Even van tevoren is Redouan al door een van de bijen gestoken, dus vanaf nu: safety first. Bijen zijn echter mooie beesten, en ook heel belangrijk, aldus Dirk. “Het gaat slecht met de bijen, maar wij hebben een methode gevonden om bijen te laten overleven.”

Quote “Het gaat slecht met de bijen, maar wij hebben een methode gevonden om bijen te laten overleven” Dirk

Jasper is de eigenaar van Pof. In hun keuken maken zij gebruik van al het groente, fruit, vlees en andere producten die geproduceerd worden op NoordOogst. Vroeger was hier voetbalclub TOB. “Dit was eerst vijf hectare voetbalvelden.” Het afval dat ze bij Pof produceren wordt vervolgens weer biologisch verwerkt op NoordOogst. “Wij richten ons op de korte keten. Ons eten heeft zo min mogelijk kilometers gereisd.”

Quote “Dit was eerst vijf hectare voetbalvelden” Jasper

Ten slotte gaan we langs bij Sergej, die woont achterin het terrein van Noordoogst in zijn eigen ontworpen tiny house. Naast zijn eigen tiny house is Sergej ook bezig met het creëren van andere tiny houses, en hij laat ons zijn ontwerpen zien.