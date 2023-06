Onderwijsbond kondigt nieuwe lerarenstaking aan: "Loonsverhoging door inflatie afgepakt"

Volgens Thijs Roovers van de AOb moet dat ervoor zorgen dat het vak aantrekkelijk blijft. "Want er is een crisis gaande. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen door de lerarentekorten niet meer het onderwijs dat ze nodig hebben. Inmiddels kan een kwart van de 15-jarigen onvoldoende lezen om mee te komen in de maatschappij. Dat mogen we niet accepteren."

De laatste lerarenstakingen waren in 2019 en 2020. Leraren eisten toen structureel meer geld van het kabinet om het lerarentekort tegen te gaan en daarmee de werkdruk te verlichten. Destijds waren de tekorten in Amsterdam nog groter dan op andere plekken in Nederland. "Maar inmiddels is de situatie overal verslechterd", zegt Roovers.

'Achterstallig onderhoud'

Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs kregen vorig jaar een loonsverhoging van 4,75 procent. Basisschoolleraren hadden even daarvoor al een loonsverhoging van 10 procent gekregen. Daarmee werd hun salaris gelijkgetrokken met dat van een leraar op een middelbare school.

Roovers noemt die loonsverhogingen 'achterstallig onderhoud'. "Dat was hard nodig omdat het onderwijs jarenlang op de nullijn is gehouden. Dat moeten we ons niet meteen weer laten afpakken door de inflatie."

'Onvoldoende'

Volgens Jelmer Evers, ook bestuurslid van het AOb, zorgt die inflatie ervoor dat de situatie voor docenten weinig is verbeterd. "Door een te laag salaris en een te hoge werkdruk kozen steeds minder mensen voor het vak van leraar. Waardoor de tekorten opliepen en de werkdruk nóg groter werd."

Een aanbod voor een loonsverhoging van 5 procent werd door de AOb afgewezen. "Totaal onvoldoende", zegt Evers: "Met 5 procent salarisverhoging kachelt iedereen in het primair en voortgezet onderwijs er keihard in koopkracht op achteruit. Zo krijgen we nooit genoeg leraren, ondersteuners en schoolleiders."