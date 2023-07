Werk aan riool IJdoornlaan: ''Zorgt voor opstoppingen in de buurt''

Onder de rijbaan va de IJdoornlaan wordt een nieuw riool aangelegd, waardoor de rijweg tijdelijk is versmald. Ook de ventweg wordt aangepakt. Uitvoerder Pieter Rens vertelt in Het Verkeer waarom het werk nodig is en wat de weggebruiker nog te wachten staat.

''Het duurt vrij lang en het zorgt enorm voor opstoppingen hier in de buurt, dus dat is wel verschrikkelijk'', klaagt een bewoner over de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande versmalling van de weg. ''Ik woon hier achter in de buurt en je ziet dan mensen omrijden en die racen dan door onze straat heen om dit stukje te vermijden.'' Een andere bewoner vindt het een zooitje. ''Zoals nou met de Weesperknip, dan sta ik in het begin van de straat in de file.''

Uitvoerder Pieter Rens legt uit waarom het werk nodig is. ''Het oude riool ligt er al ruim 60 jaar in en de functie van het riool is eigenlijk slecht geworden, het water gaat slechter, het begint te verzakken. '' De technische levensduur van een riool is 50 jaar, dus dat het hier al 60 jaar z'n werk doet is al netjes.

Weekendafsluiting

Er is nu een wegversmalling waardoor het tijdens spitsuren een stuk drukker is, mede door de knip in de Weesperstraat. Het verkeer kan nu nog wel langs de werkzaamheden maar binnenkort is er een volledige afsluiting van de IJdoornlaan. ''In het weekend van 21/22/23 juli gaat de IJdoornlaan helemaal afgesloten worden, de einge keer dat íe helemaal afgesloten wordt'', vertelt Rens. ''En de ventweg wordt zo nu en dan onderbroken, dan kunnen de mensen de ene kant eruit of de andere kant eruit.''

Over ongeveer een maandje kan het kruispunt IJdoornlaan met de Duinluststraat in z'n geheel in gebruik genomen worden. Het hele werk moet begin december klaar zijn.