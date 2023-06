Tentoonstelling over familiecontact tijdens slavernij: "Vrij in Amsterdam, slaaf in Suriname"

Het Stadsarchief opent vandaag een nieuwe tentoonstelling over de sterke connectie tussen Amsterdam en Suriname. Hierin staan verhalen centraal die veelal gaan over de grote invloed die het slavernijverleden heeft en heeft gehad op de onderlinge familieband.

Een treffend verhaal is die van de familie Charles, zo vertelt conservator Mark Ponte. In de 19de eeuw Johannes Charles in vrijheid in Amsterdam, maar zijn zoon Gideon in slavernij in Suriname. "Wat echt bijzonder is dat deze familie, die deels in slavernij in Suriname en deels in vrijheid in Amsterdam leefde, middels briefjes altijd contact met elkaar hebben gehouden", aldus Ponte. "En dat is ook het verhaal van deze tentoonstelling. Al 400 jaar zijn er nauwe banden tussen Suriname en Amsterdam. Dat waren vroeger brieven, nu is dat dagelijks contact via whatsapp of facetime."

De tentoonstelling Famiri Familie gaat 400 jaar terug in de tijd en laat zien dat familieverhalen van Suriname en Amsterdam zich op, of tussen, twee continenten afspelen. Dankzij brieven, cassettebandjes en smartphones is het contact tussen familieleden aan beide kanten van de oceaan altijd hecht geweest.

Samenwerking

Het is niet alleen een Amsterdams, maar ook Surinaams project. Onderzoekers van het Stadsarchief werkten samen met het Nationaal Archief Suriname. In beide collecties van de archieven is gezocht naar verhalen, maar ook is er in particuliere collecties gespeurd. Hieruit zijn zeven verhalen gekozen waarvoor panelen zijn gemaakt om de geschiedenis te laten zien. Hoe onderhoud je contact met je familie ten tijde van de slavernij?

De archieven in

Onderzoeker Emma Sow zocht antwoord op deze vraag in het Stadsarchief. "Ik had eerst een beetje een vooroordeel over het archief", bekent ze. "Wat zullen we daar vinden? Dat heeft mij enorm verbaasd. Als je erover nadenkt dat alle namen die je leest in het archief, dat dat personen zijn geweest en je er verhalen over kunt vertellen. Dat vind ik zo fascinerend."

Naast de panelen gevuld met informatie vanuit de archieven is er ook een documentaire te zien bij de tentoonstelling over de Wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1883 en de familiegeschiedenissen die daarmee verbonden zijn.

De gratis tentoonstelling is op drie locaties te zien. In het Stadsarchief, in Zuidoost, maar ook in Paramaribo. Het langst zijn de familieverhalen in het stadsarchief. Vanaf vandaag tot en met 14 januari 2024 .