Referendum Hoofdgroenstructuur vindt in zomer van volgend jaar plaats

Amsterdammers kunnen op 6 juni 2024 meedoen aan het referendum voor de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. In dit 90 pagina lange document staat welke groene gebieden in de stad worden beschermd tegen bijvoorbeeld bebouwing.

De stemming voor het referendum valt samen met de Europese Parlementsverkiezingen. In april haalde het burgerinitiatief toch de benodigde 100.000 handtekeningen. Eerder worstelde de referendumcommissie nog met de precieze vraagstelling van het referendum, maar koos uiteindelijk voor het simpele: 'Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?'

Het gaat om een raadgevend referendum, wat betekent dat de uitslag niet bindend is. Er geldt geen opkomstdrempel en de raad kan zelf bepalen of ze gehoor geven aan de uitslag.

De gemeenteraad stemde vanmiddag over de datum van het referendum.