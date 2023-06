Verdachte opgepakt voor insteken op man die weigerde sigaret te geven

De politie heeft afgelopen maandag een 21-jarige man uit Den Haag opgepakt voor de steekpartij die oktober vorig jaar plaatsvond op de Leidsekade in het centrum. Het slachtoffer werd gestoken toen hij weigerde een sigaret te geven.

Op beelden was te zien dat het 23-jarige slachtoffer na een woordenwisseling, geduw en getrek in zijn been werd gestoken. De dader zou 'op een dwingende manier om een sigaret hebben gevraagd'.

De politie verspreidde ruim een half jaar geleden de beelden van de steekpartij. Een kijker herkende de verdachte en meldde dat aan Meld Misdaad Anoniem. De politie vroeg de verdachte daarna naar het politiebureau te komen, daar is hij opgepakt.

De twintiger wordt verdacht van poging tot doodslag en diefstal. Hij zou na het steken namelijk de tas van het slachtoffer met daarin sleutels, een portemonnee en bankpasjes hebben meegenomen

Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten.