Politie vindt lichaam na brand in woning Jan Evertsenstraat

De brand brak iets na 20.00 uur uit in een woning op de eerste verdieping van een appartementencomplex. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling. De rook ging via de ramen naar buiten en was op straat goed te zien.

Nadat de brand was geblust, trof de politie in de woning een lichaam aan. Het is nog niet helemaal duidelijk of de persoon door de brand is overleden. De politie onderzoekt of het incident het gevolg is van een misdrijf.

Ook moet nog onderzocht worden wie de overleden persoon is. Om die reden kan de politie nog niet zeggen of het om de bewoner van de woning gaat. De omgeving van de woning is door de politie afgezet.