Man (45) aangehouden na woningbrand aan Osdorper Ban

Bij een woning aan de Osdorper Ban in Nieuw-West heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. De politie heeft nadien een man van 45 jaar aangehouden. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand werd rond 0.30 uur ontdekt in een woning op de vierde etage. Tijdens het blussen werden meerdere omringende woningen ontruimd. Bewoners konden na de bluswerkzaamheden van de brandweer terugkeren. Dezelfde nacht nog werd de verdachte aangehouden.

Hoe groot de schade aan de woning is, is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.