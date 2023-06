Putlucht en rioolvliegjes: Myrthe woont al weken in 'smerige' situatie vanwege lekkende riolering

Minstens vijf weken heeft Myrthe al overlast van stank en tientallen rioolvliegjes in haar woning in Noord. Waarschijnlijk is bij haar of bij een van haar buren het riool gesprongen en sindsdien hangt er een ondraaglijke lucht bij Myrthe in huis.

"Het overheerst eigenlijk alles, ik merk ook dat het me in verlegenheid brengt als ik mensen hier thuis uit wil nodigen. Ik moet ze van tevoren echt even waarschuwen", vertelt Myrthe Hollander vandaag tegen AT5. De stank komt voornamelijk uit de badkamer en dan met name uit het doortrekpaneel van het toilet en het stopcontact. "Daarom heb ik dat afgeplakt", vervolgt ze. 'Vervelend' De woning is twee jaar geleden opgeleverd door woningcorporatie Lieven de Key, maar ondanks aandringen van Myrthe en andere bewoners kwamen zij wekenlang niet in actie. Een woordvoerder van De Key reageert vandaag op vragen: "We vinden het heel vervelend dat onze bewoner overlast ervaart en begrijpen haar zorgen goed. Wij hadden deze problemen eerder moeten verhelpen."

Tientallen rioolvliegjes op de muur - AT5

Over de reden waarom het zo lang heeft geduurd gaat de woordvoerder ook in. "Helaas was er sprake van miscommunicatie tussen onze samenwerkingspartner die het probleem komt verhelpen. Hierdoor is er vertraging opgelopen waardoor de melding niet tijdig is opgepakt. Dat had niet mogen gebeuren. We gaan intern uitzoeken hoe dit kon gebeuren." Ondertussen stonden vandaag twee monteurs op de stoep aan het Ludovicus Imminkpad. Myrthe laat weten dat zij vanmiddag op stel en sprong een speciale rooktest wilden doen, maar dat daar nog geen oorzaak van de lucht naar voren kwam. De Key laat weten met de bewoners in gesprek te willen over eventuele compensatie.