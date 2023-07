Dierenopvang De Toevlucht dringend op zoek naar extra mensen: "De druk is nu erg hoog hier"

Het is al 33 jaar hét kuuroord voor gewonde wilde dieren uit de omgeving van Amsterdam: dierenopvang De Toevlucht in Zuidoost. De vraag is hoe lang nog. De opvanglocatie kampt met een ernstig personeelstekort en dreigt daardoor de toestroom van meeuwen, kauwtjes, egels en andere dieren niet meer aan te kunnen.

''We zijn al maanden bezig om vrijwilligers aan te trekken'', zegt oprichter Gerrit Zant. ''Maar we merken dat veel mensen het te zwaar vinden. Het is vooral schoonmaakwerk, en je hebt specialistische kennis nodig. We hebben hier bijvoorbeeld mensen die alles afweten van watervogels. Ik ben zelf van de marters en de vossen.''

Extra subsidie

De Toevlucht heeft zo'n acht tot tien vrijwilligers nodig om uit de problemen te komen. Omdat dat niet lijkt te lukken, heeft Zant extra subsidie van honderdduizend euro aangevraagd bij de gemeente. Met dat geld hoopt hij drie medewerkers aan te trekken.

Dat lijkt een enorm bedrag, maar volgens Zant is dat hoognodig. ''We vangen hier 9.000 dieren per jaar op. Veel dieren moeten we weken of zelfs maanden verzorgen. We krijgen ieder jaar tientallen nestjes met koolmeesjes, die moeten we ieder uur voeren. En we hebben een buizerd die per voederbeurt vier muizen krijgt. Die kosten veertig cent per stuk.''

De gemeente gaat zich binnenkort buigen over de subsidie-aanvraag. Het is nog niet bekend wanneer.