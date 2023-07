Biedt de koning excuses aan? Volg alles rond Keti Koti vandaag live bij AT5

Gaat de koning excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Dat is de grote vraag dit jaar tijdens Keti Koti. AT5 besteedt vandaag ruim aandacht aan de herdenking van het slavernijverleden en is 's ochtends vanaf 10.30 uur live bij de Bigi Spikri en 's middags vanaf 13.30 uur bij de herdenking in het Oosterpark.

Het is dit jaar een bijzondere Keti Koti waarop herdacht wordt dat de slavernij 150 jaar geleden daadwerkelijk werd afgeschaft. Daarom woont koning Willem-Alexander vanmiddag de jaarlijkse herdenking in het Oosterpark bij. Het is de verwachting dat hij daar in navolging van premier Rutte excuses aanbiedt voor het Nederlandse slavernijverleden.

De herdenking en viering van Keti Koti is vandaag live te volgen op AT5. Om 10.30 uur doen we verslag van de Bigi Spikri, de kleurrijke optocht in traditionele kledij. En vanaf 13.30 uur volgen we de herdenking in het Oosterpark met commentaar van Mitchell Esajas van The Black Archives en historicus Karwan Fatah-Black. De presentatie is in handen van Waldy van Geenen.