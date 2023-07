Rol kerken tijdens slavernij herdacht: "Ze hebben het toegelaten, dit mag nooit meer gebeuren"

De kerkdienst in de Nieuwe Kerk gisteravond stond in het teken van de rol van de Nederlandse kerken tijdens het slavernijverleden: "Er is verzet geweest vanuit kerken en predikanten en voorgangers, maar dat was niet het algemene verhaal." De kerken hebben zich toen namelijk niet actief tégen de slavernij uitgesproken. Predikanten Rosaliene en Clifton richten zich op de toekomst.

Dat de Nederlandse kerkgemeenschap medeschuldig is aan de slavernij werd zo'n tien jaar geleden al erkend door de Raad van Kerken. Maar de manier waarop, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. "Natuurlijk was er verzet vanuit kerken, predikanten en voorgangers. Maar dat was niet het algemene verhaal", vertelt Rosaliene Israël, predikant van Protestantse Gemeente Amsterdam.

Zij is samen met Clifton Walker een van de Amsterdamse predikanten die gisteravond spraken tijdens de dienst. Walker is werkgroeplid van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-stad. Hij is pas twee jaar in Nederland, 'maar wat ik merk is dat er tijd nodig is om over dit onderwerp te praten'. Walker vertelt dat er door de kerkgemeenschappen van toen wel onderwijs en zorg is gegeven voor tot slaaf gemaakten. "Maar ze hebben zich niet openlijk tégen de slavernij uitgesproken."