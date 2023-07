Liveblog Keti Koti: Maakt de koning excuses voor het slavernijverleden?

De kerkdienst in de Nieuwe Kerk gisteravond stond in het teken van de rol van de Nederlandse kerken tijdens het slavernijverleden: "Er is verzet geweest vanuit kerken en predikanten en voorgangers, maar dat was niet het algemene verhaal." De kerken hebben zich toen namelijk niet actief tégen de slavernij uitgesproken. Predikanten Rosaliene en Clifton richten zich op de toekomst: "We zijn een voorbeeld om het nu anders te doen."