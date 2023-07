Liveblog Keti Koti: ondanks regen zagen veel toeschouwers excuses van koning

Stadsdeel Zuidoost is te spreken over de toespraak die koning Willem-Alexander vandaag hield tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark. "De koning lijkt zich te realiseren wat deze excuses betekenen voor de toekomst van de nazaten van tot slaaf gemaakten en nazaten van slavenhouders", reageert Vayhishta Miskin, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, tegenover AT5. "Zijn toespraak beschouwen we dan ook als een forse stap in ons streven naar gelijke behandeling. Ook is het een bevestiging van het commitment dat de Nederlandse regering in december via minister-president Rutte heeft afgegeven. Een commitment om de ongelijkheid weg te werken die het slavernijverleden tot op de dag van vandaag veroorzaakt."

Het dagelijks bestuur laat weten het 'respectvolle optreden te waarderen'. "Hij heeft zich namens het koningshuis en het Nederlandse volk verontschuldigd voor deze donkere bladzijde uit onze geschiedenis en het leed dat nazaten van tot slaaf gemaakten nog steeds treft." Het stadsdeel kijkt ook verder naar de volgende stappen. "Laten we nu discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen. Laten we nu zorgen dat alle Nederlanders de eerlijke versie van de geschiedenis kennen, dat bedrijven ophouden met het discrimineren van mensen met een kleur en dat scholingsadviezen langs een objectieve lat verlopen."