Dit was Keti Koti 2023: Bigi Spikri, koninklijke excuses en herdenken

Tijdens een bijzondere editie van Keti Koti, waarop ook herdacht werd dat de slavernij 150 jaar geleden daadwerkelijk werd afgeschaft, maakte koning Willem-Alexander zijn excuses voor de rol van de Nederlandse staat in de slavenhandel. Bekijk hier terug hoe deze editie van Keti Koti verliep.

De dag begon met de traditionele Bigi Spikri, de kleurrijke optocht in traditionele kledij, vanaf de Stopera richting het Oosterpark. Daar werd in de middag de Nationale Herdenking Slavernijverleden gehouden. Naast de koning en koningin waren er ook een aantal leden van het kabinet en burgemeester Halsema aanwezig.

Ondanks dat het weer - met best wat regen - niet altijd meezat, was het toch erg druk in het Oosterpark. Met veel paraplu's en poncho's hoorden een groot aantal aanwezigen de excuses van de koning. De koning maakte de excuses namens de regering, maar hij zei de excuses zelf met hart en ziel en intens te beleven.

Op het Museumplein wordt nu nog steeds het Keti Koti Festival gehouden. Vanwege de verdachte drukte is dat dit jaar niet in het Oosterpark. Het feest duurt nog tot 23.00 uur.

Bekijk hieronder nog de reacties van aanwezigen in het Oosterpark op de excuses van de koning: