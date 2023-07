'Zeer kleine' hoeveelheden dioxine aangetroffen bij voormalige gifbelt Volgermeerpolder

In het natuurgebied Volgermeerpolder, de voormalige gifbelt van de stad, is tijdens een onderzoek een 'zeer kleine' hoeveelheid dioxinen aangetroffen in het grondwater. Volgens de GGD is het 'niet waarschijnlijk' dat de vondst schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden, desondanks doet de gemeente onderzoek naar waar de stoffen precies vandaan komen.

Het natuurgebied, met een omvang van 100 hectare, is jarenlang een stortplaats geweest voor de stad. In de veengrond in het gebied werd vroeger turf gewonnen, de gaten die daarbij ontstonden werden vanaf 1927 gevuld met huisvuil van Amsterdammers. In de jaren zestig werd het gebied voornamelijk gebruikt om industrieel en chemisch afval te dumpen. Naar schatting liggen er zeker 10.000 vaten met dioxine en benzeen in de grond. In 1980 kwam de gemeente er achter dat bij de dumping veel gif vrijkwam, een jaar later werd de gifbelt gesloten.

Daarna was de gemeente druk bezig om het gebied te saneren. Aangezien het vuil ingebed in de veenbodem ligt, blijven de giftige stoffen vastliggen. Er werd daarom besloten om het vuil niet te verwijderen, maar om de bovenzijde af te dekken. Na een aantal lagen grond dat is gestort, is er een dikke folielaag aangelegd, waardoor direct contact met het gif niet mogelijk zou moeten zijn. Boven op de folielaag ligt een zogenoemde 'leeflaag', met schone grond en water. Een lange tijd was het gebied vanwege het gif niet toegankelijk, sinds 2011 zijn bezoekers welkom in het natuurgebied.

Jaarlijkse controle

Jaarlijks controleert de gemeente het grondwater. Bij de laatste controle werd er dus een kleine hoeveelheid dioxines aangetroffen in het grondwater. Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van chemische stoffen die bij (vuil)verbrandingsprocessen kunnen ontstaan. Iedereen krijgt dioxines binnen, vanwege vuilverbranding in het verleden, voornamelijk via eten. Dioxines kunnen bij bepaalde hoeveelheden schadelijk zijn.

Volgens de GGD is de gevonden hoeveelheid dat niet. De gemeente voegt daaraan toe dat dioxines niet in water kunnen oplossen en dat het daardoor onwaarschijnlijk is dat het besmette grondwater is meegekomen uit de afvalstort. Dat zouden de eerste onderzoeksresultaten ook bevestigen. De gemeente laat nabijgelegen sloten, het grondwater en de grond nog een keer onderzoeken, in augustus wordt het onderzoek afgerond. Omdat de vondst 'zeer waarschijnlijk' niet gevaarlijk is, neemt de Omgevingsdienst Noordzeekanaal geen extra maatregelen voor het gebied.

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling) schrijft vanmiddag een brief aan de gemeenteraad over de vondst.