Gemeente past stoplichten Churchilllaan aan na twee ernstige ongelukken

In maart en april dit jaar vonden er twee ernstige ongelukken plaats op de kruising van de Churchilllaan met de Scheldestraat. Vanaf 2014 tot op heden zijn er in totaal wel vijf ongelukken geweest met ernstig gewonden of een dodelijke afloop. De gemeente gaat daarom deze maand op dit kruispunt maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het aanpassen van stoplichten die tegelijkertijd groen licht voor fietsers geven, is één van de maatregelen.