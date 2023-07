Gemengde reacties op verbod gratis wegwerpplastic: "Fantastisch! Ik heb zo'n stapel bakjes gespaard"

Sinds 1 juli is het verboden om gratis plastic wegwerpbakjes- en bekers mee te geven aan de consument. Hiermee worden ondernemers aangemoedigd om over te stappen naar een herbruikbaar of duurzamer alternatief. Wil je toch een plastic bakje of beker? Dan moet je vanaf nu, een kleine vergoeding betalen. AT5 ging kijken op de Albert Cuyp Markt hoe dat mensen bevalt.