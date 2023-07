Ethan (15) spreekt op Pink Pride in Weesp: ''Het is niet een keuze om transgender te zijn''

Van 22 juli t/m 6 augustus zet de stad zich tijdens Queer & Pride Amsterdam weer in voor meer tolerantie en solidariteit voor de LHBTIQ+ gemeenschap. De 15-jarige Ethan is transgender en spreekt daarover tijdens Pink Pride in Weesp. In Amsterdam Informeert geeft hij aan andere jongeren mee dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn.

Ethan is geboren als meisje en nu een jongen. De reacties van de vrienden en familie van Ethan hierop waren vooral positief. ''Ik heb heel veel aan hen gehad en ik heb daardoor vooral lekkerder in m'n vel gezeten. En ik heb me meer zelfverzekerd gevoeld. Het was wel heel erg fijn om te horen dat ze me accepteren voor wie ik ben."

Ethan werd niet overal geaccepteerd om wie hij is. ''Op de basisschool was ik minder zelfverzekerd van mezelf, toen ben ik meer gepest ook en dat is natuurlijk wel afgenomen en daardoor ben ik ook wat lekkerder in m'n vel gaan zitten. Misschien ook omdat ik mezelf heb gevonden eigenlijk.''

Geen keuze

Nu, op de middelbare school, zet Ethan zich in om anderen zich veilig te laten voelen. ''Ik ben eigenlijk gewoon een soort van blok waar mensen zich aan kunnen vasthouden als ze dat nodig hebben.''

Ook geeft hij voorlichting aan de eerste klas van de middelbare school. ''Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat het niet een keuze is om transgender te zijn, dat ze weten wat het inhoudt.''