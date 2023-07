Nieuwe generatie eigenaren behoudt markante boekenwinkels voor de stad

Natuurlijk houdt Daan van Kooten van koken. De nieuwe eigenaar van de Kookboekhandel op de Haarlemmerdijk vindt niets leukers dan vrienden over de vloer te hebben voor etentjes, op wie hij dan meteen wat recepten kan proberen uit de boeken die hij verkoopt. "Gisteren heb ik ook teringlekker gegeten", grijnst hij, een pasta met inktvis.

Met zo'n hobby lijkt het hebben van een eigen kookwinkel dan ook een buitenkansje. Toch liet Van Kooten zich niet het hoofd op hol brengen toen hij eind 2022 op AT5 zag dat toenmalig eigenaar Jonah Freud de handel van de hand deed. "Ik heb gewoon de berekeningen gemaakt. Ik zag er wel brood in." Na een maand nadenken besloot Van Kooten op oudejaarsdag het erop te wagen en is hij sinds 1 april formeel de baas.

Even verderop staat ook Reisboekhandel Evenaar onder nieuw beheer. Coen Borgman kocht begin dit jaar de zaak aan het Singel. "Voor één euro. Die had ik in een taart gestopt." Samen met wat mooie woorden werd zo op 1 maart afzwaaiend eigenaren Marre van Dantzig en Maria Bastiaens uitgeleide gedaan. Ook zij stonden ruim dertig jaar achter de balie van één van Amsterdams meest markante boekenwinkels.