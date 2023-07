Morgenochtend geen inkomende vluchten op Schiphol vanwege weersvoorspellingen

Waarschijnlijk is er morgenochtend maar één start- en landingsbaan beschikbaar. Schiphol waarschuwt voor vertragingen en meer annuleringen. Alle geschrapte KLM-vluchten zijn binnen Europa. Reizigers worden door KLM omgeboekt op latere vluchten.

Hoeveel vluchten er in totaal worden geannuleerd, is volgens de luchthaven nog onduidelijk. "Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden morgen", laat Schiphol in een verklaring weten. Morgen geldt code geel in Noord-Holland.