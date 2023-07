Stormachtig weer zorgt mogelijk voor overlast tijdens ochtendspits

Grote kans dat het vanaf vannacht flink gaat regenen en waaien in de stad. Voor een deel van Nederland, waar ook Amsterdam onder valt, wordt stormachtig weer voorspeld. De kans op overlast is groot, omdat de wind tijdens de ochtendspits waarschijnlijk op zijn hardst is.

Volgens de meteorologen van Weerplaza wordt het onheilspellende weer veroorzaakt door 'een kleine verstoring' die aan de kust van Frankrijk is ontstaan, maar inmiddels onderweg is naar Nederland. Als gevolg daarvan gaat het vanaf vannacht flink regenen en hard waaien, met windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Op de weermodellen is te zien dat het zwaartepunt in de buurt van Amsterdam ligt.

De verwachte windstoten morgenochtend volgens twee verschillende weermodellen - Weerplaza

Volgens Weeronline zit de windkracht morgen dan ook tussen de 8 of 9. Wanneer het morgen langer dan een uur windkracht 9 blijft, is er officieel sprake van een storm. Overlast Het zou dan voor het eerst sinds 2020 zijn dat er een zomerstorm uitbreekt. Stormen rond deze tijd zijn link voor bomen, die nu vol in het blad staan. Daardoor vangen ze meer wind op dan in de winter en is de kans dat ze omvallen groter. Het onstuimige weer kan ook voor overlast op de weg zorgen. Dat heeft vooral met de timing te maken: windstoten bereiken waarschijnlijk tijdens de ochtendspits hun hoogtepunt. De weersvoorspellingen hebben nu al gevolgen voor het vliegverkeer naar Amsterdam. Schiphol liet eerder op de avond al weten dat het morgen tussen 9.00 en 11.00 uur geen vliegtuigen laat landen. Ook is er morgenochtend waarschijnlijk maar één start- en landingsbaan beschikbaar. Schiphol waarschuwt daarom voor vertragingen en meer annuleringen.

